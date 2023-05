Kukiz kpi z doniesień mediów. "Nizinkiewicz zabiega o funkcję sekretarki"

Materiał, który skomentował lider Kukiz'15 Paweł Kukiz dotyczył piątkowego głosowania w Sejmie ws. Komisji badającej rosyjskie wpływy.

"Rz" o nowym stanowisku Kukiza. Polityk kpi z dziennikarza

"W piątek sejmowe głosowanie nad powołaniem komisji weryfikacyjnej, która może uniemożliwić m.in. szefowi PO sprawowanie funkcji premiera i innych stanowisk publicznych. Decydujący głos będzie należał do prezydenta Andrzeja Dudy" – relacjonował w czwartek, 25 maja, dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.

We wpisie na Twitterze publicysta poszedł krok dalej i wskazał, że "szefem komisji weryfikacyjnej ma zostać Paweł Kukiz, który nie kryje swoich antypatii politycznych i ma kandydować w wyborach z list PiS".

"Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, ze nowym Naczelnym "Rzeczpospolitej" ma zostać Jacek Kurski a redaktor Nizinkiewicz zabiega u niego o funkcję sekretarki dla siebie" – odpowiedział w formie żartu na doniesienia dziennika Kukiz.

Nizinkiewicz nie pozostawił jednak wpisu lidera Kukiz'15 bez odpowiedzi. "Kiedyś takie same »żarty« były, kiedy pojawiały się informacje, że Kukiz wystartuje z list PiS. Życie przerosło kabaret" – stwierdził dziennikarz.

Komisja ws. rosyjskich wpływów. Sejm przyjął ustawę, projekt trafi na biurko prezydenta

W piątek większością 234 do 219 posłowie PiS odrzucili weto Senatu do ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne.

Jedna posłanka Suwerennej Polski – Maria Kurowska – nie wzięła udziału w głosowaniu, a druga posłanka SP – Anna Siarkowska – wstrzymała się od głosu. Poza tym wszyscy posłowie należący do klubu PiS poparli odrzucenie senackiej ustawy.

Za odrzuceniem uchwały, a co za tym idzie powołaniem komisji, głosowało także: trzech posłów Kukiz'15 – Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk, trzech posłów Koła Poselskiego Polskie Sprawy: Zbigniew Girzyński Zbigniew, Agnieszka Ścigaj i Andrzej Sośnierz oraz dwóch posłów niezrzeszonych: Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza.

