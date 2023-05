Maoista straszy

Już świat się przyzwyczaił do końca pandemii, a tu szef organizacji Tedros Ghebreyesus popsuł wszystkim humory. Nie wiadomo, czy dlatego, że się człowiek przyzwyczaił do pandemii i trudno mu zejść ze światowego piedestału zarządzania największą przygodą cywilizacji, czy dlatego, że coś jest na rzeczy. Pan przewodniczący wezwał bowiem państwa do przygotowania się do następnych fal pandemii.