Młodzi i racja stanu

Według statystyk NFZ w 2021 r. z porady ambulatoryjnej skorzystało ok. 257 tys. dzieci i młodzieży, a 11 450 było hospitalizowanych. Natomiast w pierwszym półroczu 2022 r. było to odpowiednio: 216 tys. i 7665. Niestety, w chwili przygotowywania raportu nieznane były dane za cały rok 2022 (swoją drogą, w okresie walki z pandemią byliśmy bombardowani codziennie statystykami zakażeń COVID-19, a w kwietniu 2023 r. trudno o dostęp do danych za cały rok 2022).