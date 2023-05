Przeciąganie liny

Zabrzmi to może nieco trywialnie, ale relacjonowanie sporów na linii Prawo i Sprawiedliwość – Suwerenna Polska przypominać zaczyna troszeczkę relacjonowanie brazylijskiej telenoweli. Wszystkie postacie w tym przedstawieniu nie są nowe, ich racje są powszechnie znane. Niewiadomą, która przykuwa uwagę dziennikarzy i polityków, jest ostateczna decyzja Jarosława Kaczyńskiego. A ten polityczny sfinks będzie odkładał swój werdykt do ostatniej chwili. Ale nie zmienia to faktu, że obserwowanie owego przeciągania liny jest pouczające i z pewnością interesuje dużą część prawicowych wyborców. Kto kogo zmusi do cofnięcia się i na ile?

Tylko lista PiS

Najnowszy zwrot w akcji pojawił się wraz z wywiadem Zbigniewa Ziobry w tygodniku „Do Rzeczy” [nr 21/2023]. Minister sprawiedliwości zarzucił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że ten „pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych”. Jak powiedział minister: „W efekcie zgody premiera na unijny mechanizm warunkowości i KPO Polska będzie stopniowo traciła suwerenność”.

Premier Morawiecki, który zazwyczaj ignorował tego typu krytykę, tym razem przygotował bardzo barwną ripostę.