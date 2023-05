Nowe dostawy broni dla Ukrainy? Zełenski: Kwestia codziennych rozmów z partnerami

W piątek rano Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na placówki medyczne w Dnieprze. Rakiety spadły na poradnię psychologiczną i klinikę weterynaryjną.

Ministerstwo Obrony Ukrainy nazwało rosyjski atak "poważną zbrodnią wojenną". "Kolejny atak rakietowy Rosji, kolejna zbrodnia przeciwko ludzkości jako takiej. Budynki kliniki psychologicznej i kliniki weterynaryjnej w mieście Dniepr zostały zniszczone. (...) Trwa usuwanie skutków ostrzału i ratowanie rannych. Zaangażowane są wszystkie niezbędne służby. Tylko złe państwo może walczyć z klinikami. Nie może być w tym żadnego celu militarnego. To czysty terror. Rosja z własnej woli wybrała drogę zła i sama z niej nie zejdzie. Musimy pokonać terror i zrobimy to. Ukraina i cały wolny świat razem. Dziękujemy wszystkim na świecie, którzy nam pomagają!" – napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski.

Atak powietrzny na Kijów

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie przeprowadzili także kolejny atak powietrzny na Kijów. Stolica Ukrainy jest jednak skutecznie chroniona przez obronę przeciwlotniczą. Kijowska Miejska Administracja Wojskowa przekazała, że wszystkie rakiety zmierzające w stronę miasta stołecznego zostały zniszczone. "Chciałbym przypomnieć wszystkim mieszkańcom Kijowa o ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w przypadku alarmu lotniczego!" – oznajmił w komunikacie szef administracji Kijowa Siergiej Popko.

Dzień wcześniej Rosjanie uderzyli dronami. Zastosowali taktykę ataku w kilku falach, z przerwami między grupami atakujących dronów.

"To czyste okrucieństwo"

– Otrzymałem doniesienia o sytuacji w Dnieprze i usuwaniu skutków kolejnego uderzenia. To czyste okrucieństwo: rosyjskie pociski balistyczne przeciwko szpitalowi i klinice weterynaryjnej – powiedział w swoim najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał, dwie osoby zginęły w rosyjskim uderzeniu na Dniepr, a ponad 30 osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci. – Moje kondolencje dla rodzin i przyjaciół. Trwa usuwanie gruzów – mówił ukraiński przywódca.

– Zrobimy wszystko co możliwe, aby przyspieszyć dostawy zestawów przeciwlotniczych wyższej jakości na Ukrainę. To jest dosłownie kwestia codziennych rozmów z naszymi partnerami – oznajmił Zełenski. – W ciągu tygodnia poczyniono znaczące postępy w zakresie dostawy nowoczesnych samolotów dla ukraińskich sił powietrznych, staną się one kluczowym komponentem naszej obrony na niebie – dodał.

