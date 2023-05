Ten drugi Amis

Postawa buntu była zrozumiała, dzieci buntują się przeciw rodzicom, a ojcem Martina był pisarz Kingsley Amis, uznawany za jednego z najważniejszych twórców powojennej Anglii. Niewiele wskazywało, że Martin będzie pisarzem. Nie czytał nic, poza komiksami, aż macocha wcisnęła mu w ręce książki Jane Austen.

Był Martin Amis bardzo charakterystycznym produktem swoich czasów. Zainfekowany kulturą masową (napisał scenariusz do pośledniego thrillera SF „Saturn 3” oraz pełną fanowskiej obsesji książkę o świecie automatów z grami wideo „Invasion of the Space Invaders”). W polityce lewoskrętny, ale nie zanadto, czyli chwalił Obamę, a swoich labourzystów krytykował za to, że niezbyt lotni.