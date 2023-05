Smak wiosny

Charakteryzuje się oryginalnym, mocnym smakiem i najlepiej go zjadać w towarzystwie truskawek, które nieco go tonują.

Odmian rabarbaru mamy kilkadziesiąt, ale szczególnie popularne to kędzierzawa i lekarska. Sezon na rabarbar trwa od późnej wiosny do początku lata i dlatego warto po niego sięgać szczególnie teraz, kiedy jest najświeższy i najsmaczniejszy. Pamiętajmy jednak, że liście rabarbaru są toksyczne – nie wolno ich jeść, ale za to łodygi to dosłownie bomba witaminowa!