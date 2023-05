Jego rysownicy nie zawsze mnie śmieszą. Wyjątkiem jest Roz Chast. Jej proste, życiowe, czułe obrazki pobudzają do uśmiechu i do myślenia. Polubiłam Roz za to samo, za co uwielbiałam Sempégo: za prostą, delikatną kreskę, wrażliwą obserwację świata, zaskakującą pointę.

Postanowiłam poznać bliżej tę panią, moją rówieśniczkę skądinąd, i kupiłam jej rysunkową opowieść „Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym”. Cóż to za lektura!