Podolak: Intensywność działań związanych z ofensywą rośnie

Mychajło Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta, powiedział, że Ukraina przygotowuje grunt pod kontrofensywę przeciwko rosyjskim siłom okupacyjnym, a intensywność działań wojennych wzrasta.

– To złożony proces, nie kwestia jednego dnia, określonej daty czy określonej godziny. To ciągły proces wyzwalania się z okupacji. Niektóre procesy już mają miejsce, np. niszczenie linii zaopatrzenia czy eksplozje magazynów na tyłach wroga. Intensywność rośnie, ale zajmie to dość dużo czasu – powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian".

Doradca Zełenskiego przewiduje, że w miarę jak kontrofensywa nabierze rozpędu, rosyjskie organizacje paramilitarne walczące po stronie Ukrainy będą coraz częściej przeprowadzać naloty podobne do niedawnych operacji w obwodzie biełgorodzkim Federacji Rosyjskiej.

Ukraińska kontrofensywa

Ukraińską ofensywę początkowo zapowiadano na wiosnę, ale z powodu niesprzyjającej pogody i niekompletnych dostaw uzbrojenia obiecanych przez zachodnich partnerów termin ataku przesunięto. W połowie maja prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział pierwsze ważne działania z zakresu kontrofensywy, nie określając jej warunków.

23 maja szef wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow oświadczył, że siły ukraińskie dysponują już niezbędną minimalną ilością uzbrojenia do kontrofensywy. Media wkrótce zaczęły donosić, że pogoda w końcu zaczyna sprzyjać operacjom wojskowym.

Z kolei kancelaria Prezydenta Zełenskiego zaznaczyła niedawno, że kontrofensywa Ukrainy będzie się składać z kilku etapów.

W sobotę 27 maja Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużnyj zasugerował rozpoczęcie kontrofensywy, mówiąc, że „nadszedł czas, by zwrócić to, co do nas należy”.

