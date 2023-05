Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Minister Moskwa: Do 13 lipca decyzja zasadnicza

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r, a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

W październiku 2022 r. amerykański Westinghouse został wybrany przez polski rząd do realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej. Westinghouse jest obecny w Polsce od ponad roku i ma swoje biuro w Krakowie.

Ważna umowa

W ostatni czwartek podpisano umowę między przedstawicielami Polskich Elektrowni Jądrowych a konsorcjum Westinghouse i Bechtel. Porozumienie zamyka kolejny etap w przygotowaniach do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

Umowa dotyczy konsorcjum projektowego i usług inżynierskich, czyli głównych zasad współpracy między stronami. Porozumienie jest niezbędne w procesie budowy elektrowni, która zlokalizowana będzie na Pomorzu. Do projektu dołączyła firma Bechtel, która będzie wykonawcą. To amerykańska spółka, która brała udział w pracach inżynieryjnych i budowlanych w ponad 80 proc. reaktorów jądrowych w USA oraz około 150 projektach jądrowych na świecie.

Decyzja zasadnicza

W rozmowie z Polskim Radiem 24 Anna Moskwa przekazała, że do 13 lipca zapadnie decyzja zasadnicza w sprawie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

– Jest to akceptacja resortu z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego, z perspektywy naszej polityki energetycznej, akceptacja, że taka inwestycja jest potrzebna w tym czasie, w tym terminie, w takich parametrach, z taką mocą. Ale jednocześnie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, co potwierdza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – wyjaśniła minister klimatu i środowiska. Jak dodała, decyzja będzie oznaczała, że można realizować inwestycję, bez względu na to, jaki w przyszłej kadencji parlamentarnej będzie rząd i uwarunkowania polityczne. – Jest to zobowiązanie państwa do tego, żeby wspierać realizację tego projektu i deklaracja, że jest to ważna inwestycja dla polityki energetycznej i bezpieczeństwa – powiedziała Anna Moskwa.

