"Pełni Pan ważną rolę pożytecznego idioty". Wąsik odpowiada Sterczewskiemu

Na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do kolejnych niebezpiecznych incydentów. Ostatnio cudzoziemcy, którzy chcieli nielegalnie przekroczyć granicę naszego kraju, zaczęli rzucać kamieniami i gałęziami w polskie patrole Straży Granicznej. Szybka reakcja służb spowodowała, że agresywne osoby oddaliły się w głąb terytorium Białorusi.

Wąsik reaguje na wpis Sterczewskiego

"Na granicy od 3 dni koczuje 11 dzieci i 13 dorosłych z Syrii i Iraku. Proszą o azyl. Rząd PiS jak zwykle zamiast pomóc i przestrzegać prawa woli kontynuować swój teatr nienawiści narażając kolejnych ludzi na śmierć. Jak tam @MorawieckiM @Kaminski_M_ @WasikMaciej zadowoleni?" – napisał na portalu społecznościowym Twitter poseł klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. "Jak zwykle PiS broni życia pod warunkiem, że nie jest to życie kobiety, dziecka, osoby LGBT+ czy uchodźcy. #NiktNieJestNielegalny" – dodał.

Na wpis polityka KO odpowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. "Panie @f_sterczewski: 1) Te osoby chcą przekroczyć nielegalnie granicę; 2) To nie uchodźcy, a migranci; 3) Obowiązkiem SG jest ochrona granicy i SG rzetelnie wykonuje ten obowiązek; 4) Cała sytuacja jest prowokacją białoruskich służb, pełni Pan w niej ważną rolę pożytecznego idioty" – stwierdził Maciej Wąsik.

Zaufanie do szefa MON Błaszczaka

Przypomnijmy, że w minioną sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak zorganizowali konferencję prasową w miejscowości Kopczany (woj. podlaskie), przy granicy polsko-białoruskiej.

Chociaż konferencja koncentrowała się na kwestii wojny hybrydowej, współorganizowanej przez reżim białoruski, to na koniec spotkania padło kilka pytań od dziennikarzy na inne tematy.

Przedstawiciel redakcji TVN24 zwrócił się do lidera PiS z pytaniem o zaufanie do szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. – W tym momencie, niestety, jestem zmuszony – to nie jest żadna osobista uwaga wobec pana – traktować pana jako przedstawiciela Kremla – zwrócił się do dziennikarza szef partii rządzącej. – Bo tylko Kreml chce, żeby ten pan (Mariusz Błaszczak – przy. red.) przestał być ministrem obrony narodowej – podkreślił.

