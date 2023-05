Łukaszenka w stanie krytycznym? Wiceszef polskiego MSZ zabiera głos

W niedzielę media obiegła niepotwierdzona informacja o krytycznym stanie zdrowia Aleksandra Łukaszenki. Białoruski polityk i dyplomata Waleryj Cepkała poinformował, że po spotkaniu za zamkniętymi drzwiami z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem, przywódca Białorusi został pilnie przetransportowany do Moskiewskiego Centralnego Szpitala Klinicznego.

W szpitalu politykiem mieli zająć się czołowi specjaliści. Jego stan został oceniony jako krytyczny, uniemożliwiający transport na Białoruś. Waleryj Cepkała relacjonował, że w moskiewskim szpitalu przeprowadzono pilną transfuzję, która ma rozwiać spekulacje dotyczące ewentualnego udziału Kremla w otruciu Łukaszenki.

Jabłoński: Trzeba być ostrożnym

Pytany o kwestię stanu zdrowia Łukaszenki, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński wskazał, że w tej chwili strona polska nie ma żadnych pewnych informacji o białoruskim polityku. Przestrzegał także przed bezrefleksyjnym przyjmowaniem takich rewelacyjnych doniesień.

Jak powiedział, "bardzo dużo wiadomości jest nieprawdziwych albo częściowo prawdziwych, częściowo nieprawdziwych". Do tego dochodzi również możliwość szerzenia przez pewne ośrodki celowej dezinformacji. Jabłoński zapewnił, że bez względu na wszystko Polska jest gotowa na każdy rozwój wydarzeń.

– Polska, jak każde inne państwo, jest przygotowane do ewentualnej zmiany władzy na Białorusi, ale nie da się nigdy w stu procentach przewidzieć tego, co się wydarzy. Wiemy jaka jest wewnętrzna sytuacji na Białorusi, do pewnego stopnia możemy ją śledzić. Musimy też zdawać sobie sprawę, że bardzo aktywne są tam rosyjskie służby, a Białoruś może nie całkowicie, ale w bardzo dużym stopniu jest podporządkowana Rosji – powiedział w programie "Kwadrans polityczny" TVP.

