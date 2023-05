Program bezpłatnych leków. Niedzielski: Obejmie całą listę refundowaną

– Poszerzenie programu bezpłatnych leków o kolejne grupy wiekowe ma dotyczyć ponad 4,1 tys. leków, czyli całej listy refundowanej – poinformował minister zdrowia.

Resort jest przygotowany na uruchomienie programu w nowej odsłonie od przyszłego roku. Możliwe jest także, że ruszy on jeszcze w tym roku.

– My w tym rozwiązaniu tak naprawdę zakładamy, że do programu wejdzie pełna lista leków refundowanych – powiedział Adam Niedzielski w programie "Rzecz o Polityce" na rp.pl.

Program bezpłatnych leków

– W tej chwili lista refundowana to jest ponad 4,1 tys. leków. W programie 75 plus ze względu na charakter grupy wiekowej, ale też częstotliwość używania mamy około 2 tys. leków. Więc od samego początku zakładamy, że już w przypadku poszerzenia tego programu do 65. roku życia i do tej grupy 0-18 będziemy celowali w całość, czyli ponad 4,1 tys. leków – wyjaśnił szef Ministerstwa Zdrowia.

Minister powtórzył również, że resort jest przygotowany do uruchomienia programu od 1 stycznia 2024 r., a analizy wskazują, że jest to możliwe "przynajmniej na trzy lub cztery miesiące końcówki roku". Adam Niedzielski poinformował także, że decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w gronie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po ukończeniu 65. roku zapowiedział w połowie maja podczas konwencji programowej PiS prezes tej partii Jarosław Kaczyński.

Morawiecki zabrał głos

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki przekazał, że w najbliższych tygodniach zapadnie decyzja, kiedy zostaną wprowadzone bezpłatne leki dla nowych grup.

– Zastanawiamy się teraz nad poszerzeniem palety wszystkich dostępnych leków. To są oczywiście dodatkowe, ogromne koszty. (…) Zastanawiamy się również w gronie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyński, czy nie zrobić tego jeszcze od września czy od października – powiedział w ostatni piątek w Polskim Radiu 24 szef rządu.

Obecnie obowiązuje program 75 plus, obejmujący możliwość darmowego zakupu niektórych leków dla osób powyżej 75. roku życia.

