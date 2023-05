"Szukanie pieniędzy pod ziemią". KPRM uderza w Tuska nowym spotem

Na nowym filmie przywołano wypowiedź lidera PO z jednej z jego konferencji w czasach, kiedy był premierem. Tusk prosił zgromadzonych, aby jeśli mają wiedzę, gdzie leżą "zakopane miliardy", które załatałyby dziurę budżetową, wskazali to miejsce.

Morawiecki drwi z Tuska

Autorzy spotu postanowili wykorzystać wypowiedź Tuska, aby zakpić z jego metody "szukania pieniędzy" dla budżetu.

– Szukanie pieniędzy pod ziemią to pomysł z czasów piratów i korsarzy. W XXI wieku, w nowoczesnej gospodarce pieniądze najczęściej znikają w rękach przestępców w białych kołnierzykach […] zamiast trafić do twojego dziecka albo na budowę drogi w twojej okolicy. Zobaczmy to na przykładach – mówi występująca w filmie kobieta.

Według wyliczeń urzędników premiera, za kwotę 250 miliardów złotych, które zniknęły w luce VAT, Polska mogła wybudować 600 szpitali takich jak ten, który pokazano w spocie albo prawie cztery razy więcej autostrad, niż mamy obecnie w całym kraju. Środki w takiej kwocie starczyłyby również na 125 stadionów takich jak PGE Narodowy albo 3000 szybkich pociągów Pendolino.

– Robi wrażenie prawda? – słyszymy na filmie.

Dalej słyszymy, że dobrze dobrze działające państwo nie pozwala, żeby "publiczne pieniądze wyciekały przez nieszczelny system podatkowy". Środki budżetowe pochodzące z podatków "muszą pracować dla dobra swoich obywateli".

– Do Zakopanego zabierzmy narty zamiast łopaty – konkludują autorzy spotu.

