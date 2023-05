Hołownia: Prezydent otworzył zakład produkcji przedwyborczej kiełbasy PiS

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisze ustawę o powołaniu komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Jednocześnie skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. W poniedziałek prezydent ogłosił swoją decyzję w sprawie powołania komisji. Andrzej Duda poinformował, że podpisze ustawę przedstawioną mu przez Sejm.

– Nie mam wątpliwości, że wpływy rosyjskie wymagają wyjaśnienia. Tego typu komisje istnieją w innych państwach i są bardzo potrzebne – stwierdził prezydent w oświadczeniu wygłoszonym w Pałacu Prezydenckim przywołując przykłady ze Stanów Zjednoczonych i Francji, gdzie Rosja próbowała ingerować w procesy wyborcze. Z tego względu oraz w trosce o bezpieczeństwo kraju i transparentność życia publicznego, prezydent zdecydował o podpisaniu ustawy powołującej komisję do życia.

Opozycja przekonuje, że komisja zostanie powołana przede wszystkim po to, aby tuż przed wyborami uderzyć w lidera PO Donalda Tuska.

Hołownia: Rosja zaciera dziś ręce

Decyzję Dudy skomentował lider Polski 2050.

"Prezydent RP na pół roku przed wyborami, w obliczu wojny tuż za granicą, postanowił nakręcić polsko-polską wojnę domową do oporu. I gdy jak nigdy, potrzebujemy spokoju, prawdy i sprawdzonych informacji, radośnie otworzył PiS-owską fabrykę przedwyborczych kłamstw. Nie weźmiemy udziału w tej farsie, na którą patrząc - putinowska Rosja zaciera dziś ręce. Trafnie zdiagnozował pan chorobę, panie Prezydencie, ale podał polskiej demokracji truciznę zamiast leku. Proszę być dziś pewnym jednego - demokracja pana przeżyje" – napisał na Twitterze Szymon Hołownia.

Do sprawy polityk odniósł się też podczas konferencji prasowej. –Andrzej Duda otworzył dziś wielki zakład produkcji przedwyborczej kiełbasy Prawa i Sprawiedliwości. To, co zrobił prezydent Duda, to działanie przeciwko polskiej racji stanu (…). To decyzja bardzo rozczarowująca, to decyzja, która będzie kosztowała Polaków i Polki mnóstwo krwi w wewnętrznych sporach – stwierdził.

Czytaj też:

Wiceminister: Przed komisją powinno stanąć wielu dziennikarzy