Marsz 4 czerwca. Hołownia zmienia zdanie i nawołuje do udziału

"Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" – tak do udziału w wydarzeniu zachęcał lider PO Donald Tusk.

W kwietniu szef Polski 2050 zorganizował na Facebooku transmisję na żywo. Jeden z widzów zapytał, czy dobrze rozumie, że "widzimy się wszyscy na marszu 4 czerwca ".

– Słuchajcie, odpuśćcie sobie, odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to za jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne? 4 czerwca jest 4 czerwca. Co zrobimy 4 czerwca, czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie, że my pomaszerujemy w Warszawie? Pamiętacie marsze w 2019 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Pamiętacie te sondaże, które wtedy pokazywały wspaniałe zwycięstwo? Marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa – odpowiedział Szymon Hołownia. Jego słowa spotkały się z falą krytyki polityków PO, a także sympatyzujących z nimi mediów.

Hołownia jednak wesprze marsz Tuska

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisze ustawę o powołaniu komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów. W związku z tym, lider Polski 2050 poinformował, że jego partia będzie reprezentowana na marszu 4 czerwca, organizowanym przez Donalda Tuska i PO. Stwierdził, że w obecnej sytuacji nie jest to tylko wydarzenie partyjne.

W marszu udział weźmie I wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko, zwolennicy oraz struktury partii. – Zachęcamy do tego, żeby przyjeżdżali. Przyjadą, jeszcze dzisiaj rano o tym rozmawialiśmy – dodał Szymon Hołownia dopytywany przez dziennikarzy o szczegóły.

Wcześniej polityk mówił tak: – My będziemy robili w tym dniu swoje. Naprawdę, błagam, bo tu się zaczyna nowa dyskusja o jednej liście. To znaczy szukanie magicznych pigułek, które sprawią, że nagle wszystko się odwróci i zmieni.

Czytaj też:

Hołownia: Prezydent otworzył zakład produkcji przedwyborczej kiełbasy PiS