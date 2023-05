Rzońca: Politycy lewicy po prostu się skompromitowali

DoRzeczy.pl: Komisja Europejska wraca do planów przymusowej relokacji migrantów. Państwa, które nie będą chciały przyjmować nikogo, będą płacić kary. Jak pan ocenia ten pomysł?

Bogdan Rzońca: To jest całkowita kompromitacja polityków lewicy, ponieważ to oni próbują hasło relokacji forsować. To lewica ponosi kolejną klęskę za klęską w rządzeniu UE, ma problem z „Katargate” i innymi aferami, dlatego próbują to wszystko przykryć tematem migrantów. Całkowicie nie rozumieją problemu, działają w sposób niedorzeczny.

Czy ktoś z KE podejmuje jakieś konsultacje w tej sprawie?

Nie, nie ma niczego takiego. Nie ma konsultacji, rozmów czy debaty. Jest tylko wrzucanie i wpychanie na siłę swoich pomysłów. Być może to jednorazowe wrzucenie tematu będzie przyczynkiem do wszczęcia dyskusji, tyle dobrego z tego będzie.

Czy powrót tego problemu może świadczyć o tym, że na zachodzie nie radzą sobie z problemem migracji?

Wygląda na to, że tak. Dodatkowo dojście do władzy prawicy we Włoszech, Szwecji czy Finlandii, powoduje, że powstaje duży realizm w stosunku do tego, co działo się w przeszłości, jakie decyzje były podejmowane. Dodatkowo pamiętajmy, że często osoby, które przyjeżdżają do Europy, zagrażają bezpieczeństwu, a lokalne społeczności są przerażone.

Sama możliwość szantażowana Polski dziś, wynika z decyzji, która zapadła w czasie rządów Ewy Kopacz?

Oczywiście, to ówczesny rzecznik rządu Cezary Tomczyk powiedział, że jesteśmy gotowi przyjąć każdą liczbę migrantów. Gdyby nie decyzja i stanowcze „nie” Zjednoczonej Prawicy dla tego pomysłu, mielibyśmy ten sam problem. Pamiętajmy również, że Polska przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy, pomagamy im jak nikt inny, dlaczego tego KE nie dostrzega?

