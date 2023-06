MON odpowiada Siemoniakowi. "Nie dokonaliście żadnego zakupu w tym obszarze"

Na czwartkowej konferencji prasowej były minister obrony narodowej, a obecnie wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak oznajmił, że PO "od lat apeluje o priorytet rozbudowy obrony przeciwrakietowej".

– Rząd premier Ewy Kopacz w kwietniu 2015 r. podjął decyzję o zakupie ośmiu baterii Patriot, są na to stosowne dokumenty. Za sprawą PiS i ministra Antoniego Macierewicza ta kwestia została odłożona na wiele lat. Nie ma do tej pory w służbie polskich baterii Patriot, w związku z tym, musimy polegać na sojusznikach – powiedział polityk Platformy.

"Kiedy PiS obejmowało rządy..."

"Panie Panie @TomaszSiemoniak, prostując Pana słowa – kiedy PiS obejmowało rządy, system obrony przeciwlotniczej nie istniał. Nie dokonaliście żadnego zakupu w tym obszarze. Od 2015 r. zapewniliśmy żołnierzom system Patriot, system Mała Narew, zestawy Piorun i zestawy Pilica" – stwierdziło w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej.

"Proszę o informację o wielowarstwowym systemie obrony przeciwlotniczej »zbudowanym« przez ministra Błaszczaka. To było kompromitująca nieprawda. Ja na konferencji mówiłem o decyzji Rady Ministrów z kwietnia 2015 r. o zakupie ośmiu baterii Patriot – to Państwo chcą prostować? Łatwo sprawdzić jak było i co dalej się w sprawie działo. W czerwcu 2023 r. nie ma w służbie i działaniu ani jednej polskiej baterii Patriot. System obrony przeciwlotniczej oczywiście istniał w 2015 r., ale wymagał radykalnej modernizacji. Stąd nasze decyzje poprzedzone kilkuletnimi skomplikowanymi przygotowaniami. To są kwestie kilkudziesięciu mld zł i dziesiątków lat zobowiązań. Nie wystarczyło Państwu osiem lat na zakup ośmiu baterii Patriot, Macierewicz zmarnował co najmniej kilka lat, a obecny minister nie do końca to naprawił" – odpowiedział we wpisie na Twitterze Tomasz Siemoniak.

