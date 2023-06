Dzień Dziecka na lewicy

Nie ma co oceniać tych zdjęć, większość z nas ma jakiś rodzaj nostalgii do czasów dawno minionych. Co więcej, czasem są to też czasy z różnych względów słusznie minione.

Nie na to jednak chciałbym zwrócić uwagę. Ciekawe jest coś zupełnie innego, mianowicie komunikaty generowane tego dnia przez socjal-workerów lewicy. Algorytmy Twittera nie zapomniały i w tym roku przypomnieć mi, że Lewica, partia, życzy wszystkiego dobrego wszystkim dzieciom "nieważne czy mają 5, 15 czy 35 lat".