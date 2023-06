Premier w Kanadzie. "To dla nas milowy krok"

Szef polskiego rządu spotka się z premierem Justinem Trudeau, a także z premierem Prowincji Ontario Dougiem Fordem i przedstawicielami kanadyjskiej branży energetycznej. Głównym tematem wizyty będą polsko-kanadyjskie stosunki dwustronne – w szczególności w zakresie energetyki i bezpieczeństwa w aktualnym kontekście geopolitycznym.

Już ma za sobą spotkanie z wiceprezesem Ontario Power Generation panem Gary’m Rose oraz delegacjami obu państw na terenie budowy reaktora SMR (małe reaktory modułowe).

Premier: Trzeba szukać stabilnych i ekologicznych źródeł energii

– Świat w ostatnich latach podlegał rzeczywistym wstrząsom, które bardzo mocno dają się we znaki wszystkim – poszarpane łańcuchy produkcji, kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie oraz zmiany klimatyczne. To wszystko oznacza, że świat musi szukać nowych rozwiązań technologicznych, które będą stabilne dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dobre dla ludzi i przedsiębiorców – mówił premier podczas konferencji prasowej inaugrującej wizytę.



– Jestem tutaj w Kanadzie, niedaleko Toronto, w prowincji Ontario – w miejscu, gdzie kierownictwo tej firmy współpracującej z polskim przedsiębiorstwem zajmującą się SMR-ami, powiedziało mi, że tu powstanie pierwszy reaktor SMR na świecie. Spotkam się wkrótce z premierem Kanady – wskazał polityk.

twitter

– Cieszę się, że Kanada i Polska umacniają relacje transatlantyckie – NATO stoi mocno na dwóch nogach po obu stronach Atlantyku. Dlatego, że nasze państwa bardzo mocno dążą w tym kierunku. Rozmawiałem z liderami światowych technologii SMR, że wspólne przedsięwzięcia w zakresie najnowszych technologii i najnowocześniejszych innowacji w zakresie energetyki nie tylko są możliwe, ale dzieją się na naszych oczach. To dla nas milowy krok do zapewnienia stabilnego źródła dostaw energetycznych do Polski, które są podstawą długofalowego i zdrowego rozwoju gospodarczego naszego państwa – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

"Może kiedyś w końcu dam ten koncert...". Zaskakujący wpis Morawieckiego, premier publikuje zdjęcia