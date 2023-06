Wicepremier: Naszym celem jest to, żeby odstraszyć agresora

W piątek w Tomaszowie Mazowieckim minister obrony narodowej wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

– Ze względu na zagrożenia, którym stawić czoła musi wolny świat, ze względu na napaść rosyjską na Ukrainę, musimy wzmacniać Wojsko Polskie. I robimy to konsekwentnie od 2015 r. – zaznaczył wicepremier Mariusz Błaszczak w swoim przemówieniu.

Polskie bezpieczeństwo

Szef MON zauważył, że w 2015 r. Wojsko Polskie liczyło 95 tys. żołnierzy, a obecnie to 172,5 tys. wojskowych. – To jest właśnie dowód tego, że polskie władze poważnie traktują to wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem naszej ojczyzny. Wojsko Polskie musi być silne poprzez liczebność. 172,5 tys. żołnierzy jest na to dowodem. Ale także musi być silne poprzez nowoczesną broń, jaka trafia na wyposażenie armii – mówił.

Resort obrony narodowej poinformował, że w Tomaszowie Mazowieckim na sztandar przysięgało 256 ochotników (w tym 53 kobiety), którzy byli szkoleni przez cztery tygodnie m.in. w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej oraz 15. Brygadzie Wsparcia Dowodzenia.

"Odstraszyć agresora"

– Oczywiście, naszym celem jest to, aby odstraszyć agresora, a także zbudować silne Wojsko Polskie, wyposażone w tak nowoczesną broń, żeby agresor nie zdecydował się na napaść na Polskę. Ten proces przebiega konsekwentnie – stwierdził wicepremier Mariusz Błaszczak.

– Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli decyzji co zamierzają robić zawodowo, żeby przystępowali do Wojska Polskiego. Kończy się rok szkolny, a więc też chciałem się zwrócić do uczniów szkół średnich. Przygotowaliśmy w tym roku nowe, dodatkowe miejsca na uczelniach wojskowych – powiedział szef MON. – Zapraszam do tego, żeby przystąpić do Wojska Polskiego – dodał.

