Morawiecki: Prawa społeczności LGBTQ nie są zagrożone

W piątek w Kanadzie premier Mateusz Morawiecki spotkał się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem Justinem Trudeau, a także premierem prowincji Ontario Dougiem Fordem i przedstawicielami branży energetycznej.

Głównym tematem wizyty szefa rządu są polsko-kanadyjskie stosunki dwustronne, w szczególności w zakresie energetyki i bezpieczeństwa w aktualnym kontekście geopolitycznym.

Prawa społeczności LGBTQ w Polsce

Podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego zapytano m.in. o przestrzeganie praw człowieka w kontekście grupy LGBT.

– Prawa społeczności LGBTQ w Polsce wcale nie są zagrożone. W dużym stopniu popieramy rozwój rodzin i życia rodzinnego. Czasami jest to źle rozumiane, jako wyraz dyskryminacji w stosunku do innych ludzi. To nie ma miejsca. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że nie mamy żadnych konfliktów z Unią Europejską na tym tle – oświadczył szef polskiego rządu.

– Fundusze dostępne przez Unię Europejską nie byłyby Polsce przyznane, jeżeli jakiekolwiek zagrożenie praw tej grupy ludności miałoby miejsce w naszym kraju. Więc mogę zapewnić, że ta społeczność nie ma problemów ze strony rządu. Jest wiele nieporozumień i błędnych interpretacji. Mogę to kiedyś wyjaśnić bardziej szczegółowo, ale to nie stanowi kwestii w Polsce – stwierdził polityk.

"NATO poddane jest ciężkiej próbie"

Na spotkaniu z dziennikarzami w Kanadzie Mateusz Morawiecki odniósł się także do kwestii wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy.

– NATO poddane jest ciężkiej próbie w obliczu brutalnej inwazji na Ukrainę. W ciągu ostatniego 1,5 roku świat uległ jeszcze większej polaryzacji przez działania Rosji. Polska przede wszystkim wspiera Ukrainę na froncie wojskowym, zapewniając sprzęt i przewozy sprzętu z innych krajów, poprzez węzeł w Rzeszowie. Mamy także w Polsce ponad 2 mln Ukraińców i chcemy, żeby czuli się jak najlepiej. Wprowadzamy również sankcje, aby Rosja nie mogła ich ominąć. Cała architektura bezpieczeństwa na świecie i w Europie ulega przemeblowaniu – oznajmił premier.

