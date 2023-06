Scholz i żabki

Z innej perspektywy II Pod hasłem „Postęppotrzebuje sprawiedliwości – idee od 160 lat dla jutra” w dniach od 21 do 23 maja uroczyście obchodzono w Berlinie 160. rocznicę powstania niemieckiej socjaldemokracji (SPD), najdłużej istniejącej partii u naszego zachodniego sąsiada.

Dzisiaj współrządzącej, skupiającej w swoich szeregach niemal 380 tys. członków. Zwieńczeniem uroczystości było przemówienie kanclerza Olafa Scholza w berlińskiej centrali SPD. Socjaldemokratyczny szef rządu potraktował je jako okazję do skomentowania bieżącej sytuacji politycznej wewnątrz i na zewnątrz Niemiec. Społeczne wyczulenie socjaldemokratów w XXI w. to przede wszystkim budowa gospodarki „przyjaznej dla klimatu” – przekonywał Scholz. Padły również zapewnienia o stałym zaangażowaniu Niemiec w pomoc humanitarną i militarną dla Ukrainy walczącej z rosyjskim agresorem. Swoją wymowę miały słowa skierowane przez Scholza do swoich partyjnych towarzyszy, by SPD „jednoznacznie stanęła po stronie Ukrainy”.