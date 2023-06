"Przyp*****l" – to hasło niedzielnego marszu?". Fala komentarzy po nagraniu z Sewerynem

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie na którym znany aktor Andrzej Seweryn w wulgarnych słowach atakuje przedstawicieli prawicy, nazywając ich faszystami. Dotychczas artysta nie potwierdził, czy film jest prawdziwy ani nie zdementował prawdziwości nagrania.

Nagranie udostępnił m.in. fotograf Andrzej Hrechorowicz, a za nim przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł PiS Radosław Fogiel. Jak wynika z wpisów internautów, film wcześniej pojawił się na Twitterze dziennikarza Tomasza Lisa, jednak były red. nacz. "Newsweeka" go skasował.

Co mówi znany artysta na nagraniu? – Drogie dziecko, pamiętaj twoje zadanie jest im przyp*****lić – mówi na początku filmu Seweryn, zwracając się do niesprecyzowanej osoby. W dalszej części nagrania w wulgarnych słowach zachęca do stosowania przemocy wobec przedstawicieli prawicy.

Fala komentarzy. Film wywołuje oburzenie

Nagranie z udziałem znanego aktora wywołało falę komentarzy. "»Język "miłości« zwolenników Donalda Tuska. Ileż oni w sobie mają nienawiści?! Jutro 4 czerwca hejterzy spod znaku NIE, Strajku Kobiet, KOD-u i Plaftomy Obywatelskiej maszerują przeciwko deputinizacji w Warszawie. Pan Andrzej też tam będzie" – stwierdził wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski.

twitter

"O, Andrzej Seweryn też oszalał. W sumie smutne" – napisał natomiast wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, podając wpis z wypowiedzią aktora.

twitter

"Dzień dobry. Wiem, że przykro to oglądać, ale trzeba. Tak nienawiść niszczy ludzi" – wskazuje publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz".

twitter

"»Przyp*****l« – to hasło niedzielnego marszu? Tak wygląda ta uśmiechnięta, otwarta i tolerancyjna Polska Tuska i Trzaskowskiego. Najpierw Lis, teraz Seweryn. To efekt wieloletniego akceptowania przez środowiska opozycyjne języka nienawiści" – wskazuje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, nawiązując do niedawnego wpisu Tomasza Lisa, w którym dziennikarz groził prezydentowi Andrzejowi Dudzie i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

twitter

"Co to za cham? A nie, to wybitny aktor i intelektualista zaprasza na marsz 4 czerwca" – czytamy natomiast na profilu Suwerennej Polski na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Marsz 4 czerwca w Warszawie. Hołownia i Kosiniak-Kamysz zmieniają zdanieCzytaj też:

"Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". PiS o marszu 4 czerwca