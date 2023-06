Ziobro: Seweryn pokazał prawdziwe oblicze. Nawołuje do przemocy

Trwa burza po tym, jak do sieci wyciekło wulgarne nagranie z aktorem, dyrektorem Teatru Polskiego Andrzejem Sewerynem. Artysta nawołuje w nim, aby "przyp*******ć" konkurentom politycznym. Nazywa ich także "faszystami".

Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości, szef Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. – Media podały wypowiedź aktora Andrzeja Seweryna. Pan Seweryn w wyjątkowo wulgarny sposób nawołuje do przemocy. Do pobicia osób reprezentujących inne poglądy polityczne. Kieruje te słowa do dzieci, do ludzi młodych. Gdybym nie usłyszał, nie uwierzyłbym. Można powiedzieć, że maska opadła. Znaliśmy pana Seweryna jako aktora, dziś poznaliśmy prawdziwe oblicze pana Seweryna, "demokraty", który nawołuje do "demokracji", do "demokratycznego" rozstrzygania sporów politycznych poprzez przemoc – wskazał polityk.

W ocenie szefa MS, to wypowiedź "wulgarna i skrajnie demoralizująca – biorąc pod uwagę adresatów, czyli dzieci – wypowiedź ta jest szokująca". – Z całą pewnością daje do myślenia nt. całego zaplecza totalnej opozycji. Pan Lis, inny lider tego środowiska rozpowszechniał tę wypowiedź najwidoczniej uznając, że mieści się ona w kanonie kultury, którą on reprezentuje – zaznaczył prokurator generalny.

Ziobro wzywa liderów opozycji

– Wzywam pana Donalda Tuska i innych liderów opozycji, którzy tak wiele pięknych słów mówią o tolerancji i demokracji, aby w sposób kategoryczny potępili tą wypowiedź. Aby potępili sam fakt takich słów, wzywania do przemocy, kierowania tych nawoływać do dzieci i ludzi młodych. To będzie ważna miara rzeczywistych intencji opozycji i jej wartości. Jeśli Donald Tusk nabierze wody w usta i nie powie co sądzi, o tego rodzaju narracji, demoralizowaniu językiem rynsztokowym dzieci, no to też będziemy mogli wyciągać z tego stosowane wnioski – jakim Tusk jest demokratą – podsumował Zbigniew Ziobro.

