Poręba: Nasi poprzednicy nie chcieli tej drogi

Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje akcję pod hasłem "Trasa dotrzymanego słowa". Politycy partii rządzącej przypominają o przedsięwzięciach, jakie zostały zrealizowane w ostatnich latach w Polsce.

Członkowie PiS odwiedzają poszczególne powiaty, wskazując projekty, które zostały obiecane w trakcie kampanii wyborczej, a następnie zrealizowane.

"Via Carpatia nie miała łatwo"

– W polityce liczy się wiarygodność, dotrzymywanie słowa i sprawczość. Liczy się dotrzymywanie obietnic – stwierdził europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba podczas sobotniej konferencji prasowej w miejscowości Rudna Wielka (woj. podkarpackie), obok wybudowanego fragmentu drogi ekspresowej S19.

– Ja na projekt Via Carpatia, który ma tak bardzo strategiczne znaczenie, nie mogę patrzeć bez osobistych emocji. One są związane z tym, co robię w Parlamencie Europejskim w ostatnich latach. Właśnie po to, aby przy wsparciu rządu PiS tę drogę jak najszybciej tutaj, na Podkarpacie, ale też w kierunkach Białegostoku i południowej Europy, jak najszybciej wybudować – powiedział polityk Zjednoczonej Prawicy.

Poręba wskazał, że idea Via Carpatii została zaprezentowana w 2006 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Via Carpatia w kolejnych latach nie miała łatwo. To były naprawdę bardzo trudne czasy dla drogi S19, strategicznej z punktu widzenia rozwoju tej części Europy drogi ekspresowej. Nasi poprzednicy, rządy Donalda Tuska i Ewy Kopacz – absolutnie nie boję się tego powiedzieć – po prostu tej drogi nie chcieli, nie chcieli jej budować. My zrobiliśmy zupełnie coś innego. Będąc jeszcze w opozycji, rozmawialiśmy z komisarzami, przedstawicielami środowisk międzynarodowych w Brukseli, przekonując ich do tego, jak bardzo ważna jest ta droga dla Polski i całej Europy – stwierdził eurodeputowany PiS.

Kluczowy korytarz transportowy

Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terytorium Polski szlak będzie mieć około 700 kilometrów długości. W eksploatacji jest już blisko 260 kilometrów trasy, a w realizacji prawie 280 kilometrów.

W Polsce w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

