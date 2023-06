Ziobro wskazuje: Dlatego będziemy bronić gotówki

Suwerenna Polska podejmuje działania w obronie gotówki i apeluje o więcej wolności w obrocie pieniędzmi.

– To jest 100 zł. Jeśli zapłacimy tym banknotem w sklepie, wydamy dokładnie 100 zł. Nie zapłacimy za to dodatkowej prowizji bankowej, opłaty za przelew, za posiadanie karty czy konta – mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro w najnowszym nagraniu, opublikowanym w sobotę na portalu społecznościowym Twitter.

– Możemy wydać 100 zł o każdej porze dnia i nocy, bez obaw, że bank będzie miał przerwę techniczną albo zabraknie prądu w terminalu płatniczym. Te przykładowe 100 zł to gwarancja, że nikt nam banknotów na koncie nie zablokuje. Gotówka to wolność, niezależność i prywatność, to bezpieczeństwo własności. Dlatego będziemy bronić gotówki. Będziemy bronić bezpieczeństwa i wolności obywateli – oznajmił prezes Suwerennej Polski.

twitter

Ograniczenia w obrocie gotówką?

Partia Zbigniewa Ziobry przygotowała projekt w obronie gotówki, za zniesieniem limitów gotówkowych wprowadzonych Polskim Ładem. Propozycję popierają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W zeszłym tygodniu projekt został skierowany do dalszych prac w Sejmie.

– Pieniądz istnieje fizycznie, banknotu można dotknąć, banknot nie traci swojej wartości i można nim zapłacić każdemu i wszędzie. Dlatego gotówka to wolność i niezależność. Wolność decydowania o tym, co robimy, komu sprzedajemy, od kogo kupujemy. Banknotem można zapłacić niezależnie od decyzji banku, który zablokuje dostęp do konta. To niezależność od polityków, rządów, koncernów, banków. Pieniądz fizyczny to wreszcie bezpieczeństwo – powiedział na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

– Bronimy bezpieczeństwa i wolności obywateli. Jesteśmy partią, która broni wolności obywateli. Nie można obywateli uszczęśliwiać na przymus. Jesteśmy zdania, że Polacy powinni decydować, w jakiej formie chcą dokonywać płatności – zauważył z kolei Mariusz Kałużny.

Czytaj też:

Ziobro: Żadna ideologia nie może zniewolić człowiekaCzytaj też:

Konflikt PiS-Suwerenna Polska? Prof. Chwedoruk: Negocjacje ws. list trwają