Hołownia: Nie pójdziemy ani z Kaczyńskim, ani z Tuskiem

Pod koniec kwietnia liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 ogłosili wspólny start w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

W sobotę, 3 czerwca Rada Krajowa Polski 2050 formalnie zatwierdziła umowę koalicyjną z PSL-em, o czym poinformował podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia.

– PSL zdecydowało się wejść na trzecią drogę razem z nami. (...) Zobaczyłem w Kosiniaku-Kamyszu człowieka, z którym naprawdę możemy zmienić Polskę – tłumaczył były kandydat na prezydenta.

Hołownia: Idziemy trzecią drogą

Koalicyjny komitet wyborczy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie nosił nazwę Trzecia droga.

W umowie koalicyjnej zapisano, że partie będą dzieliły się finansami "pół na pół". Dotyczy to zarówno kosztów kampanii wyborczej, jak i subwencji. Kształt list zgłoszonych do Państwowej Komisji Wyborczej będzie wymagał zgodnej decyzji szefów formacji. Natomiast po wyborach powstaną dwa kluby parlamentarne.

– Idziemy trzecią drogą, a to oznacza, że nie pójdziemy z PiS-em, a także nie pójdziemy na jednej liście z opozycją. Nie pójdziemy ani z Kaczyńskim, ani z Tuskiem. Choć tego ostatniego będziemy zawsze bronić przed haniebnymi, niesprawiedliwymi atakami politycznych siepaczy z PiS. Zawsze staniemy po stronie człowieka niesprawiedliwie oczernianego, bo takie są nasze wartości – stwierdził Szymon Hołownia w trakcie sobotniej Rady Krajowej Polski 2050.

Hołownia na marszu opozycji

Na początku tego tygodnia liderzy Polski 2050 i PSL oświadczyli, że jednak wezmą udział w organizowanym przez PO marszu 4 czerwca w Warszawie. Jak argumentowali, to reakcja na podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą, którą nazywają "lex Tusk".

Wcześniej Szymon Hołownia apelował o zakończenie dyskusji nt. wydarzenia opozycji 4 czerwca.

– To nie tylko będzie marsz złości pod hasłem: “dość“, ale marsz ludzi, którzy mówią: "co się stało z Polską, co możemy z tym zrobić?", dlatego dołączamy do tego marszu – i ja, i Kosiniak-Kamysz – zapowiedział lider Polski 2050.

