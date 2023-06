"Apeluję do was". Były prezydent: Musimy zrobić wreszcie porządek

Były polski przywódca wziął udział w sobotę w obchodach Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku.

W ten weekend stolica Pomorza świętuje 34. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w kraju.

Wałęsa: Nie wybaczą nam pokolenia

– Apeluję do was: musimy zrobić wreszcie porządek. Nie wybaczą nam pokolenia, jeśli tego nie zrobimy. Bo oni zrujnują nasz kraj, rujnują go w każdej dziedzinie i będą robić to dalej – mówił w swoim wystąpieniu Lech Wałęsa, odnosząc się do działań partii rządzącej. – Bierzmy się do roboty, bo ojczyzna nas wzywa – podkreślił

– Kilka osób zaczaiło się, czekało, aż się zmęczymy. Na zasadach kłamstw i pomówień przejęli władzę. Trochę zlekceważyliśmy to, pozwoliliśmy, by populiści, demagodzy i prowokatorzy wygrali. (...) Chyba już was nie trzeba przekonywać, do czego ta ekipa jest zdolna. Zaczęto niszczenie Polski od Lecha Wałęsy, bo znali mnie, wiedzieli, że nie pozwolę na niszczenie Polski. Zorganizowali fakty, że byłem agentem – oznajmił były prezydent, cytowany przez TVN24. – Oni wiedzieli, że ja nie daruję – dodał.

Marsz opozycji w Warszawie

Ostatnio dziennikarz i prezenter telewizji TVN Kuba Wojewódzki opublikował zdjęcie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, zachęcając tym samym do udziału w niedzielnym marszu organizowanym przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską.

Przypomnijmy, że warszawski pochód ruszy z Placu Na Rozdrożu, a następnie przejdzie Alejami Ujazdowskimi, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem, aż do Placu Zamkowego, gdzie wzniesiona zostanie scena. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00 i potrwa do około godz. 14:00. Punktem kulminacyjnym będą przemówienia szefa PO Donalda Tuska oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy liczą na frekwencję rzędu kilkuset tysięcy osób.

