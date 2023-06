Sienkiewicz: To był przełom. Największa demonstracja w historii

W niedzielę ulicami Warszawy przeszedł marsz zwołany przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Politycy PO przekonują, że udział w wydarzeniu wzięło nawet pół miliona osób. Jednak według nieoficjalnych szacunków policji, było to od 100 do 150 tys. uczestników.

– Wszyscy zobaczyli, że jest duża szansa, by zmienić sytuację w Polsce. Mam wrażenie, że PiS od wczoraj rozumie, że nie ma mowy o bezkarności i braku odpowiedzialności. I że przeciwko takiej masie ludzi nie można już bezkarnie czynić zła – powiedział lider Platformy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – Mam nadzieję, że tej lekcji już nikt nie zlekceważy – dodał.

– Niektórzy jechali po kilkaset kilometrów. Chciałbym podziękować tym, którzy mieli przez to więcej pracy, również policji. Wszystko było na najwyższym, europejskim poziomie. Zależało mi na tym, by pokazać, że może nas być kilkaset tysięcy – oznajmił były premier, dziękując m.in. stołecznym służbom miejskim za ich pracę.

Poseł PO: Moment, który zmienia wszystko

– To był przełom. Największa demonstracja w historii demokratycznej Polski – ocenił przebieg niedzielnego marszu Bartłomiej Sienkiewicz. Poseł PO był w poniedziałkowy poranek gościem programu "Graffiti" w Polsat News.

Polityk uważa, że "jest to moment, który zmienia politycznie wszystko", ponieważ "nie da się polemizować z obrazkiem, na którym jest pół miliona osób". – Nie można powiedzieć, że to są rosyjscy agenci, że to są ludzie, którzy obalali rząd Olszewskiego, nie da się powiedzieć, że znaleźli się tam przypadkowo, nie da się kłamać na temat tego wydarzenia. W tym sensie jest to absolutny przełom – wyjaśnił Sienkiewicz.

Jego zdaniem, marsz 4 czerwca przełoży się na wzrost sondażowych notowań Platformy Obywatelskiej.

