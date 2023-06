Lis: Nie planuję być politykiem

Lis zapowiada, że w najbliższym czasie chce rozwijać swój kanał w serwisie YouTube. W niedzielę prowadził na nim całodzienną relację z marszu opozycji . "W środę zrobiłem dwa następne materiały, w czwartek trzy, więc w sensie twórczym jestem o niebo bardziej aktywny niż w ostatnich ośmiu latach. Do tego jest wydawnictwo, chcę też zrobić relację z całego marszu 4 czerwca, więc na brak zajęć nie narzekam" – przekonuje komentator w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Tomasz Lis ocenia, że w marketingu łatwo o "overpromise and underdelivery" – złożenie widzom lub odbiorcom wielu obietnic, a następnie niemożność ich realizacji. Dlatego były naczelny "Newsweeka" nie chce zawieść swoich fanów i nie chwali się przesadnie planami, choć jednocześnie sugeruje, że w najbliższym czasie będzie mocno aktywny.

"Ja nie prowokuję"

Dalej publicysta odniósł się do burzy, jaka wybuchła kilka dni temu po jego skandalicznym wpisie. Lis napisał na Twitterze, że "znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Co prawda przeprosił i wpis usunął, ale przekonuje, że został źle zrozumiany.

"Nie ukrywam, że jestem zły na siebie, bo znając ich skłonność do manipulacji i przeinaczania, powinienem z góry przewidzieć, że wykorzystają okazję, żeby przeprowadzić kolejną brudną propagandową robotę (...) Przyznaję z pokorą, że to było błędem i powinienem się spodziewać, do czego propagandowa machina i kombinat kłamstwa jest zdolny. Nie przyjmuję jednak argumentacji, że ja ich prowokuję" – stwierdził opowiadający się po stronie PO Lis.

Opowiedział też o planach na przyszłość. Tomasz Lis mówi: "Politykiem nie jestem i nie planuję być, chyba że mnie wybiorą na sołtysa. Jestem przedsiębiorcą i publicystą albo komentatorem, jak kto woli. A przede wszystkim obywatelem. Wynikające z tego obowiązki traktuje niesłychanie poważnie".

