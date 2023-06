Budka ma radę dla Giertycha: Chcesz się bić z PiS? Idź na Podkarpacie

Niedawno Roman Giertych potwierdził, że wystartuje w jesiennych wyborach do Senatu. Mecenas będzie próbował wrócić do polityki z okręgu poznańskiego. – Jeżeli nie będziemy w stanie poświęcić części swojego czasu na sprawy publiczne, to Polską będą zarządzały matoły z PiS i aferzyści. Zaznaczę, że zamierzam prowadzić dalej kancelarię, nie będę senatorem zawodowym. Nie będę państwa kosztował, jeżeli wygram. Będę startował z niezależnego komitetu – powiedział na nagraniu były lider Ligi Polskich Rodzin.

Swój start w wyborach zadeklarował również Ryszard Petru – były poseł i założyciel ugrupowania Nowoczesna (obecnie wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej).

Budka: Idźcie na Podkarpacie

Borys Budka był pytany, czy kontrowersyjny mecenas otrzymał pozwolenie od Donalda Tuska na start. – Absolutnie nie ma mowy o czymś takim, zwłaszcza że Donald Tusk wie doskonale, że politykę uprawa się rozmową, a nie w mediach. Osobą, która zgłasza ew. kandydatury Nowoczesnej, jest przewodniczący Adam Szłapka i absolutnie nie zgłosił Ryszarda Petru – powiedział Budka w „Rozmowie w południe” RMF FM.

Poseł PO zwrócił się do Petru i Giertycha sugerując, że powinni wystartować w okręgach podkarpackich, gdzie potrzeba "silnych ludzi".

– To jest niestety bardzo takie niepotrzebne, no bo wstaje Ryszard i mówi tak: to ja sobie wybieram najlepszy okręg na Wilanowie, bo tu mieszkam i powinienem być senatorem. Jak chcecie się bić chłopaki z PiS-em, idźcie na Podkarpacie, idźcie w takie miejsca, w których naprawdę trzeba silnych ludzi. Rysiek jest silny, Romek jest silny, więc naprawdę mogą tam powalczyć i myślę, że dużo łatwiej byłoby budować w takich miejscach pakt senacki, a nie wyciągając sobie te najlepsze okręgi, mówiąc „to my wam tam pomożemy" – stwierdził przewodniczący klubu parlamentarnego KO.

Petru: Jestem otwarty na propozycję

Co ciekawe do jego propozycji odniósł się już Ryszard Petru.

"Borys Budka w rozmowie z RMF FM zaproponował abym kandydował do Senatu z tzw. trudnego okręgu. Jestem otwarty na takie rozwiązanie. Siadajmy do rozmów i zdefiniujmy okręg w ramach Paktu Senackiego. Mamy wspólny Cel - pokonać PiS i Konfederację" – stwierdził Petru we wpisie na Twitterze.

Roman Giertych jeszcze nie odniósł się do propozycji Budki.

