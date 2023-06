Poseł KO: Oddamy im nasze miejsca, co im się żywnie podoba

W poniedziałek jednym z wiodących w mediach tematów jest niedzielny marsz opozycji. Podczas gdy politycy i środowiska związane z PiS ogłaszają "wielki sukces" i "przełom", ich konkurenci z partii i mediów powiązanych z PiS twierdzą, że był to raczej typowy dla opozycji "marsz nienawiści".

Nowacka: KO może przyjąć Kosiniaka i Hołownię

W Radio ZET wydarzenie komentowała poseł Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. W jednym z wątków mówił o tym, że obecni na marszu Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz nie zabrali głosu.

Zdaniem parlamentarzystki marsz 4 czerwca pokazał, że ludzie potrzebują jedności opozycji. – Co zrobi z tym Kosiniak z Hołownią, mówiąc szczerze, ich sprawa. Ja trzymam za nich kciuki, mam nadzieję, że uda im się osiągnąć wymarzony sukces i cel, mam nadzieję też, że będą pracować tak ciężko jak my, że ich wyborcy nie będą od nich odpływać i że będą jeszcze w stanie jeszcze przekonywać ludzi, którzy są dzisiaj niezdecydowani, którzy mają wątpliwości i chcieliby zagłosować na kogoś innego, ale znacznie bardziej konserwatywnego niż Koalicja Obywatelska, że uda im się to – powiedziała Nowacka.

Poseł dodała, że jeśli Kosiniakowi i Hołowni jednak coś pójdzie nie tak i zechcą pójść z PO, to dostaną miejsca na listach. – My naprawdę jesteśmy w stanie ich przyjąć, cały czas to proponujemy, oddamy nasze miejsca, co im się żywnie podoba, byleby to było skuteczne – oznajmiła wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego KO.

"Zrobimy telewizję informacyjną"

Mówiąc o reformach instytucjonalnych, jakie chciałaby przeprowadzić Platforma, Nowacka stwierdziła, że niektóre obecne podmioty w takiej formie jak obecnie „są nie do przyjęcia”. Wymieniła w tym kontekście CBA oraz TVP info.

– My nie odbudujemy zaufania do większości instytucji zniszczonych przez PiS, proszę mi uwierzyć, ja to mówię z dużym smutkiem, ale jak patrzę, w jaki sposób zszargali instytucje dawniej zaufania publicznego, weźmy takiego Rzecznika Praw Dziecka, bardzo potrzebna funkcja, sprawowana przez tego gościa tak, że nie interweniuje wtedy kiedy trzeba i zajmuje się wyłącznie płodami albo jakimiś urojeniami o tabletkach, które młodzież wyciąga z tornistrów, żeby zmieniać płeć – powiedziała Barbara Nowacka.

Nowacka podkreśliła, że w obecnej strukturze nie da się tego odbudować. – Po prostu trzeba będzie zbudować od nowa instytucje albo organizacje, które przejmą te funkcje. Jak my mówimy "zlikwidujemy TVP Info" to nie oznacza, że nie zrobimy telewizji informacyjnej. Zrobimy telewizję informacyjną, ale na pewno nie w takim kształcie, w jakim dzisiejsze TVP Info jest, bo co to jest, to jest do zaorania – powiedziała Nowacka.

Marsz 4 czerwca

W niedzielę ulicami Warszawy przeszedł marsz zwołany przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Politycy PO, na czele z byłym premierem Donaldem Tuskiem, przekonują, że udział w wydarzeniu wzięło nawet pół miliona osób. Jednak według nieoficjalnych szacunków policji, było to od 100 do 150 tys. osób. Natomiast lider Polski 2050 Szymon Hołownia stwierdził, że uczestników było 200-300 tys.

W poniedziałek, 5 czerwca rano Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej, na której podsumował niedzielny marsz w Warszawie. – Wszyscy zobaczyli, że jest duża szansa, by zmienić sytuację w Polsce. Mam wrażenie, że PiS od wczoraj rozumie, że nie ma mowy o bezkarności i braku odpowiedzialności. I że przeciwko takiej masie ludzi nie można już bezkarnie czynić zła – powiedział przewodniczący PO, cytowany przez portal Onet.pl. – Mam nadzieję, że tej lekcji już nikt nie zlekceważy – dodał. – Po tym dniu już nic nie będzie takie samo w polskiej polityce przez najbliższe miesiące – ocenił Tusk.

