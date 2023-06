"Polska powinna wypłacić Rosji reparacje"

CO PISZĄ NA WSCHODZIE || "Polska powinna ponieść odpowiedzialność za mordy na żołnierzach Armii Czerwonej, wziętych do niewoli sto lat temu" – twierdzi przewodniczący rosyjskiej Dumy Wiaczesław Wołodin. A publicysta Denis Dawydow proponuje: "niech Polska wypłaci Rosji reparacje i wróci do swoich granic sprzed 1939 r.".

Wypowiedź Wołodina na łamach portalu agencji Regnum.ru omawia Denis Dawydow. Przewodniczący Dumy domaga się od Komitetu Śledczego oraz Prokuratury Generalnej wszechstronnego zbadania okoliczności śmierci czerwonoarmistów w polskiej niewoli podczas wojny 1920 r. Wołodin, zgodnie z narracją rosyjskiej propagandy historycznej, wbrew faktom przekonuje, iż "polskie obozy jenieckie były takie same, jak te nazistowskie". W związku z tym, uważa polityk, ta "zbrodnia" nie uległa przedawnieniu.