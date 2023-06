Zełenski: Rosja to najbardziej niebezpieczny terrorysta na świecie

W Bratysławie trwa szczyt państw Bukaresztańskiej Dziewiątki. Główny cel spotkania to wypracowanie wspólnego stanowiska przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie.

W wydarzeniu uczestniczy m.in. sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg, natomiast poprzez połączenie online głos zabrał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

B9 to zainicjowany przez Polskę i Rumunię format współpracy krajów wschodniej flanki NATO: Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Węgier. Celem jest wzmacnianie sojuszniczej jedności i współpracy przez państwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zełenski: To największa katastrofa

– Niestety, Rosja od ponad roku kontroluje zarówno tamę, jak i całą elektrownię wodną w Kachowce. Fizycznie niemożliwe jest wysadzenie jej w jakiś sposób z zewnątrz – poprzez ostrzał. Została zaminowana przez rosyjskich okupantów i przez nich wysadzona – powiedział Wołodymyr Zełenski. Tym samym polityk odniósł się do wtorkowych doniesień, które wskazują, że Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce.

– To największa katastrofa ekologiczna spowodowana przez człowieka w Europie od dziesięcioleci. Rosja to najbardziej niebezpieczny terrorysta na świecie. I dlatego porażka Rosji (....) będzie najbardziej znaczącym wkładem w bezpieczeństwo naszego regionu, Europy i świata – stwierdził prezydent Ukrainy.

– Koniec ze słabością Europy wobec zła i agresji. Koniec z niepewnością, co do perspektyw bezpieczeństwa w Europie. Każdy z naszych kroków, każda z naszych decyzji, każdy z naszych szczytów powinien wzmocnić nas wszystkich w obronie przed rosyjskim terrorem. I niewątpliwie wileński szczyt NATO powinien to zapewnić – mówił ukraiński przywódca.

Czytaj też:

Szef MSZ Ukrainy: Rosja prawdopodobnie spowodowała największą katastrofę w Europie od dziesięcioleciCzytaj też:

"Oburzający akt". Stoltenberg reaguje na wysadzenie tamy w Nowej Kachowce