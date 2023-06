Spotkanie Dworczyka i Nitrasa. "Przepraszam oburzonych, że go nie pobiłem"

"Dzisiaj na spotkaniu Campus Polska z dziennikarzami niespodziewanie pojawił się w Czytelniku pan Dworczyk. W atmosferze ogólnego zdziwienia wytłumaczyłem mu kulturalnie, że spotkanie ma charakter zamknięty. Przepraszam oburzonych, że go nie pobiłem, a tylko grzecznie pożegnałem" – napisał ironicznie na Twitterze Sławomir Nitras, komentując burzę, jaka wybuchła w mediach społecznościowych po tym, jak pojawiły się w nich zdjęcia uśmiechniętych przedstawicieli PO i PiS.

Na jednej z fotografii widać, jak Nitras z uśmiechem poklepuje Dworczyka po plecach, a ten gestem dłoni pozdrawia obecnych na miejscu dziennikarzy. Niektórym bardzo nie spodobało się, że polityk PO, która to partia oskarża rządzących o szereg zaniedbań, tak przyjaźnie podchodzi do przedstawiciela władzy. I to zaledwie dwa dni po wielkim marszu Donalda Tuska.

Campus Polska 2023

Jak poinformował Sławomir Nitras, bliski człowieka Rafała Trzaskowskiego, spotkanie w Czytelniku dot. tegorocznej edycji Campusu Polska – imprezy zainicjowanej właśnie przez włodarza stolicy. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 25-31 sierpnia w Olsztynie, na terenie miasteczka uniwersyteckiego Kortowo.

"Campus Polska Przyszłości to nie tylko 7 dni debat i warsztatów. To wydarzenie, które otwiera wiele możliwości, pozwala zdobyć realne umiejętności, które przekładają się na przyszłe działania, a przede wszystkim łączy ludzi, którym nie jest obojętna Polska i jej przyszłość. To największy festiwal społeczno-polityczny w Europie" – tak organizatorzy zachęcają do udziału. Wiadomo, że podczas tegorocznej edycji wystąpi noblistka Olga Tokarczuk. Pisarka otworzy całą imprezę.

Organizatorzy zaprosili do udziału liderów innych partii opozycyjnych, poza politykami Konfederacji.

