Krytyczna sytuacja w Nowej Kachowce. Przedstawiciel Białego Domu zabrał głos

We wtorek wybuchła ogromna zapora na rzece Dniepr. Władze w Kijowie uważają, że tamę w Nowej Kachowce wysadzili Rosjanie. Natomiast rosyjscy urzędnicy przedstawiają sprzeczne relacje – niektórzy twierdzą, że zapora została zniszczona przez ukraiński ostrzał, a inni, że zawaliła się z powodu wcześniejszych uszkodzeń.

Tama o wysokości 30 m i długości 3,2 km została zbudowana w 1956 r. jako część elektrowni wodnej Kachowka. Znajdujący się przy niej Zbiornik Kachowski zaopatruje w wodę anektowany przez Rosję Półwysep Krymski oraz elektrownię jądrową w Zaporożu, która również jest pod kontrolą sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Władze Ukrainy reagują

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zarządził ewakuację i zaopatrzenie w wodę pitną wszystkich miast i wsi wokół Zbiornika Kachowskiego.

Natomiast ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także zażądało nowych sankcji na Rosję od G7 i Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiego przemysłu rakietowego i sektora nuklearnego.

John Kirby zabrał głos

– Nie możemy definitywnie potwierdzić, co stało się w Nowej Kachowce na południu Ukrainy – powiedział na konferencji prasowej w Białym Domu w Waszyngtonie rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, cytowany przez TVN24.

– Widziałem doniesienia, że Rosja jest odpowiedzialna za eksplozję na tamie, którą – przypominam – rosyjskie siły zajęły nielegalnie w ubiegłym roku i od tej pory okupowali. Robimy wszystko, co możemy, by ocenić te doniesienia i pracujemy z Ukraińcami, by zebrać więcej informacji – oznajmił przedstawiciel najwyższych władz USA. I podkreślił, nie może przesądzić, czy wybuch był efektem celowych działań armii Federacji Rosyjskiej.

Czytaj też:

Kreml odpowiada na zarzuty Ukrainy ws. wysadzenia tamy w Nowej KachowceCzytaj też:

Szef MSZ Ukrainy: Rosja prawdopodobnie spowodowała największą katastrofę w Europie od dziesięcioleci