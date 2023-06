Kaczyński: Już bardzo niedługo zapadnie decyzja co do przyszłości Polski

Kaczyński podkreślił, że "w październiku, czyli już bardzo niedługo, będziemy podejmowali decyzję co do przyszłości Polski, czy Polska ma wykorzystać swoje szanse rozwoje, szanse dla każdej polskiej rodziny, szanse dogonienia bogatych państw Unii Europejskiej, szanse tego, żebyśmy wreszcie stanęli na obu nogach, bez żadnych kompleksów".

Kaczyński zasugerował, że jeśli PiS straci władzę, "nie będziemy mogli tych szans wykorzystać". – Powróci system, który w Polsce już działał po roku 1989. Niestety system bardzo niesprawiedliwy i jednocześnie bardzo nieefektywny – dodał.

Kaczyński: Musimy dalej iść tą drogą

– Jeśli ten system powróci, to ta rola, którą nam niektórzy wyznaczyli, rola zasobu taniej siły roboczej, miejsce, gdzie można budować magazyny, jakieś fabryki prostszych urządzeń, co najwyżej będzie przywrócona. Myśmy się z tego wyrwali w ciągu ostatnich ośmiu lat i musimy tą drogą iść dalej – podkreślił.

Według niego przykładem rozwoju jest Huta Stalowa Wola (HSW). – Tu było kiedyś 25 tys. ludzi. Oczywiście, to były czasy socjalizmu, innego systemu, ale później, w pewnym momencie, było bodajże 600 czy 800. Produkcja wojskowa została w gruncie rzeczy całkowicie przerwana. Dzisiaj ona się rozwija i będzie miała szansę się rozwinąć, bo to, co zostało wyłączone z huty, będzie do niej przyłączone i w związku z tym gwarancje pracy będą mieli ci wszyscy, którzy pracują w tych firmach – zapowiedział Kaczyński.

Miliardy dla Huty Stalowa Wola

W lutym br. premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o dokapitalizowaniu Huty Stalowa Wola kwotą 1,8 mld zł i zapowiedział zwiększenie produkcji zbrojeniowej, m.in. armatohaubic Kraab (do 50 sztuk rocznie), bojowych wozów piechoty Borsuk (do 100 sztuk rocznie) oraz moździerzy samobieżnych Rak.

– Budując coraz większy potencjał polskiej armii, wzmacniamy bezpieczeństwo. To taki paradoks: chcesz pokoju to szykuj się do wojny – mówił premier podczas wizyty w HSW.