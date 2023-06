"Ambitna wizja i szacunek wobec przeszłości". Rząd podpisał porozumienie z "Solidarnością"

"Dziś w Stalowej Woli razem z prezesem Prawo i Sprawiedliwość Jarosławem Kaczyńskim i szefem NSZZ Solidarność Piotr Duda podpisaliśmy porozumienie, które realizuje testament Solidarności lat 80, o którym zapomniały wszystkie poprzednie rządy" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Dodał: "Ale nie my! Rząd PiS przywraca godność, solidarność i sprawiedliwość oraz dba o miejsca pracy i godne emerytury wszystkich Polaków! Symboliczne jest to, że porozumienie to podpisujemy w Stalowej Woli, która dzięki potężnym inwestycjom naszego rządu staje się jednym z centrów odnowy polskiego przemysłu zbrojeniowego".

"Ambitna wizja przyszłości pogodzona z szacunkiem wobec przeszłości – to nasz plan dla Polski, który realizujemy poprzez inwestycje gospodarcze, transfery socjalne i naprawę błędów poprzedników!" – zaznacza szef rządu. "Droga do emerytur stażowych jest otwarta" – dodaje.

W wyniku rozmów ze związkowcami uzgodniono szereg zmian, które mają wspierać pracowników. Wśród nich są m. in.: uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz dodatkowe środki dla pracowników sfery budżetowej.

"Dziękuję za trudne rozmowy"

– Panie Przewodniczący, na pana ręce dla wszystkich członków i sympatyków "Solidarności". Przechowujecie wielką wartość w swoich sercach, wartość, do których my staramy się dostosowywać nasze działania. Nie było stawek godzinowych, nie było Rady Dialogu Społecznego, chciałem podziękować za trudne rozmowy. Dla nas były trudne, bo musimy wydawać środki przede wszystkim na uzbrojenie, po to, aby Polska była bezpieczna. Dlatego dziękuję za zrozumienie – powiedział premier zwracają się do przewodniczącego "S", Piotra Dudy.

– Zdecydowaliśmy się wdrażać zasady solidarności i osobą, która przede wszystkim do tego dążył był prezes Jarosław Kaczyński. Już w 1976 roku wydarzenia Radomia, Ursusa, Płocka, potem KOR i w wielkim ruchu Solidarności. W III RP formacja, jaką stworzył prezes Kaczyński walczyła o wartości Solidarności. Bez niego nie stalibyśmy tu dzisiaj – podkreślił Mateusz Morawiecki.

