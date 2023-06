"Nie byłbym sobą, żeby nie powiedzieć tego głośno". Duda ostro o decyzji sądu ws. Turowa

Podczas uroczystości podpisania porozumienia "Solidarności" z rządem w Hucie Stalowa Wola Duda odniósł się do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie, który wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla w kopalni Turów do 2026 r. Decyzję zaskarżyli zieloni działacze z Niemiec i Czech.

Duda: Skandaliczna decyzja WSA

– Nie byłbym sobą, żeby z tego miejsca nie powiedzieć głośno, o skandalicznej decyzji czy postanowieniu WSA w sprawie Turowa. To po raz kolejny działania, które nie mają nic wspólnego z normalnym funkcjonowaniem państwa, w tym przypadku sądownictwa – stwierdził Duda.

– Myśleliśmy, że tylko w Luksemburgu jest trybunał niesprawiedliwości (TSUE - red.), ale jak widać są tacy sędziowie, którzy przedkładają swój prywatny albo polityczny interes nad sprawami bezpieczeństwa energetycznego państwa i funkcjonowania kombinatu, który ma ponad 60 tys. pracowników. To jest największy skandal – argumentował.

Przypominając zeszłoroczny protest "Solidarności" w Luksemburgu, Duda powiedział, że "europejska elita przyjęła" związkowców "zasiekami, policją z Brukseli". – A my przyjechaliśmy pokojowo – dodał.

"Ręce precz od Turowa"

– A dzisiaj polski sędzia podejmuje skandaliczną decyzję, biorąc pod uwagę wnioski ekoterrorystów, bo tak ich nazywam. Sędzia, który bierze wynagrodzenie z podatków tych górników z Turowa. Wstyd, panie sędzio! – grzmiał przewodniczący "S".

– I powiem krótko: tak jak mówiliśmy, że trybunał w Luksemburgu jest trybunałem niesprawiedliwości, tak mówię do pana: tym postanowieniem, to niech pan sobie pokój sędziowski wytapetuje, albo te postanowienia wysyła do Niemiec, niech zamykają niemieckie kopalnie węgla brunatnego, bo my mówimy krótko: ręce precz od Turowa – zakończył Duda.

