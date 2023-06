Petru: Przepraszam za tego wychowanka

Ryszard Petru, który niedawno ogłosił zamiar startu w jesiennych wyborach, był w środę gościem Radia Zet. Polityk został zapytany o losy swojej partii, Nowoczesnej, która krótko po jego odejściu z życia publicznego weszła w koalicję z Platformą Obywatelską tworząc wspólny klub parlamentarny. Przypomnijmy, że Petru zakładał swoją partię w kontrze do PO, która miała porzucić idee wolnorynkowe i liberalne.

W rozmowie z prowadzącą audycję Petru wskazał, że "pretensje" o zwasalizowanie partii należy kierować do Adama Szłapki, który od 2009 roku jest przewodniczącym Nowoczesnej.

– Nie ze wszystkich wychowanków jestem dumny (...) Przepraszam za tego wychowanka – powiedział Petru.

Start w wyborach

Były lider Nowoczesnej odniósł się także do niedawnych słów Borysa Budki o tym, by "iść na Podkarpacie bić się z PiS-em". Polityk PO odniósł się w ten sposób do politycznych zapowiedzi Petru i Romana Giertycha, którzy chcą startować do Senatu na mocy paktu senackiego podpisanego przez partie opozycyjne.

– Ze strony kilku polityków opozycji padło hasło: "Ryszard, jak jesteś taki twardy, to startuj w trudnym okręgu” […] mówiąc po polsku w takim okręgu, gdzie zwykle wygrywał PiS – zaczął Petru.

– Ja mówię okej. Ja bardzo chętnie wystartuję, ja się PiS-u nie boję. Jestem skłonny wystartować w ramach paktu senackiego w trudnym okręgu, w którym zwykle wygrywał PiS – dodał polityk.

Debata z Mentzenem

W dalszej części rozmowy Petru zadeklarowała, że jest gotów spotkać się na debacie ze Sławomirem Mentzenem, jednym z liderów Konfederacji.

– Wydaje mi się, że część tych propozycji Konfederacji jest po prostu totalnie nierealna […] Ja jestem skłonny na debatę z panem Mentzenem, sprawdźmy się, zobaczmy, czyje pomysły wolnorynkowe są realne, a czyje nie […] Nie można wyłącznie obniżać podatków, nie zmniejszając wydatków – powiedział polityk.

