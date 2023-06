Kraina Niewiadomo

No weźmy choćby ten marsz. Ilu ludzi maszerowało? Stop. Nie wiadomo. Stop. Według różnych szacunków od 100 tys. do pół miliona. Stop. Ja rozumiem, że w takim tłumie to można się zastanawiać, czy np. byli Igor i Katarzyna. Ale żeby komuś się zgubiło czy też się znalazło 400 tys.? Stop. Zalatuje to przesadą. Stop. Albo z tym hymnem, z „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Stop. Wiele osób słyszało, że nie słyszało, znaczy, że niby ci, którzy hymn mieli na marszu śpiewać, to nie śpiewali. Stop.