MON Ukrainy: Na szczycie w Wilnie otrzymamy plan przystąpienia do NATO

Wiceszef ukraińskiego MON zaznaczył, że na lipcowym szczycie państwa NATO "zgodzą się na pewną procedurę przystąpienia Ukrainy, która zostanie ustalona”. Gawryłow dodał, że pomimo konsensusowego mechanizmu podejmowania decyzji i prawa weta państw członkowskich Sojuszu, nie przewiduje większych problemów z podjęciem decyzji w sprawie Ukrainy.

– Wszystko wskazuje na to, że Ukraina dostanie to, czego chce w określonym formacie — wyraził przekonanie Gawryłow.

– Już teraz, na szczycie w Wilnie, Ukraina musi jasno zrozumieć, że po wojnie, powiedzmy za rok, dwa, po załatwieniu pewnych spraw proceduralnych, będziemy członkami NATO – dodał wiceminister.

Ukraina w NATO

Jesienią 2022 roku Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do NATO. Sam Sojusz nie odmówił kategorycznie, ale stwierdził, że akcesja jest możliwa dopiero po zakończeniu wojny.

24 maja sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że w Sojuszu są różne poglądy na temat przyszłej akcesji Ukrainy, a podjęcie takiej decyzji wymaga zgody wszystkich sojuszników. Stoltenberg ponownie podkreślił, że nie ma możliwości, aby Kijów został przyjęty do Sojuszu w czasie wojny z Rosją. Jednak już kilka dni później sekretarz generalny stwierdził, że drzwi NATO stoją otworem przed Ukrainą.

Jednocześnie 2 czerwca br. szef brytyjskiego Ministerstwa Obrony Ben Wallace powiedział, że Kijów nie będzie mógł w najbliższym czasie przystąpić do NATO.

Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski przekonuje, że Ukraina powinna otrzymać gwarancje bezpieczeństwa jeszcze przed przystąpieniem do Sojuszu. 3 czerwca prezydent Zełenski powiedział, że udział Ukrainy w szczycie NATO w Wilnie nie ma sensu, jeśli w jego toku kraj nie otrzyma miał jasnych warunków co do warunków akcesji.

Czytaj też:

NATO ma plan na wypadek katastrofy nuklearnej w Zaporoskiej Elektrowni JądrowejCzytaj też:

USA widzą znaczące straty wojsk Ukrainy. "Opór Rosjan okazał się silniejszy niż oczekiwano"