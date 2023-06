Sondaż: Kto byłby lepszym premierem? Polacy dali jednoznaczną odpowiedź

Pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej” przeprowadziła wśród Polaków badanie oceniające kompetencje obecnego i byłego premiera. Respondentom zadano pytanie o to, kto byłby "lepszym premierem Polski po jesiennych wyborach". Badani wskazali na lidera PO. Co ciekawe, spora część ankietowanych uważa, że obaj politycy zasługują na taką samą ocenę.

Tusk czy Morawiecki?

W badaniu SW Research 39,4 proc. badanych wskazało Donalda Tuska jako lepszego kandydata na stanowisko premiera po jesiennych wyborach. Mateusz Morawiecki zgromadził z kolei 27,2 proc. wskazań. Odpowiedź "oceniam obu tak samo” wybrało ponad 30 proc. respondentów (dokładnie 33,4 proc.).

Tuska częściej wskazywały osoby po 50. roku życia (47 proc.) oraz z wyższym wykształceniem (48 proc.). Z kolei Morawiecki cieszy się poparciem w grupie osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym. Ciekawe wyniki padły w grupie najmłodszych respondentów (18-24 lata). Tutaj obaj politycy uzyskali taki sam wynik - 24,6 proc. Najwięcej respondentów z tej grupy wskazywało, że ocenia Tuska i Morawieckiego tak samo.

Sondaż dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony w dniach 6-7 czerwca, a więc już po marszu 4 czerwca, na próbie 800 internautów powyżej 18. roku życia na panelu SW Panel.

Walka polityków

Obaj politycy od dłuższego czasu publicznie wymieniają się uszczypliwościami. Przy okazji niedawnej dyskusji nad powołaniem komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce Morawiecki, komentując sprzeciw PO wobec pomysłu powołania tego gremium, stwierdził, że najwidoczniej Donald Tusk "chyba ma coś za uszami".

Z kolei Tusk przy okazji spotkań z wyborcami stwierdził, że polityk PiS jest nieudacznikiem.

– Chyba więcej nie trzeba tutaj tłumaczyć. Mamy premiera, który, żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik (w slangu oznacza to nieudacznika - red.) – powiedział polityk podczas wizyty w Słupsku.

