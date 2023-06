"Kłamią bezczelnie". Politycy reagują na skandalicznego fejka

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie pokazujące grupę polityków (głównie z Prawa i Sprawiedliwości, ale także m.in. z Konfederacji i PSL) pozujących z rosyjską flagą. Fotografia została wykonana w Watykanie podczas uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI.

Internauci oraz politycy znajdujący się na zdjęciu szybko wytknęli manipulację autora zdjęcia.

"Mizerna kreaturo. Parlamentarna delegacja na zaproszenie PAD była na pogrzebie Benedykta XVI. Zrobiliśmy sobie zdjęcie z 🇵🇱 flagą. To jest fejk rodem z FR. Pan udaje dziennikarza?" – napisał autorowi Władysław Teofil Bartoszewski, który znalazł się na zdjęciu.

Kilkanaście godzin po udostępnieniu fejkowe zdjęcie zostało skasowane przez autora.

Jabłoński: Będzie tego więcej

Do sprawy fałszywego zdjęcia oraz do faktu, że przerobione zdjęcie podał dalej dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

"Mocno @WTBartoszewski, ale trudno się nie zgodzić. Kłamią bezczelnie bo wiedzą że do wielu ludzi nie dotrze informacja że to fałszywka. Będzie tego coraz więcej. I coś mi mówi że @czuchnowski nie poniesie żadnych konsekwencji, a zatrudniająca tego zakłamanego typka @gazeta_wyborcza będzie go wręcz bronić" – napisał Jabłoński na Twitterze.

Uwagę na fałszywe zdjęcia zwrócili również administratorzy profilu "#WłączWeryfikację".

"#Fakenews alert! ‼️ Uwaga! W mediach społecznościowych rozprzestrzenia się przerobione zdjęcie, na którym widać, jakoby delegacja składająca się http://m.in. z polskich parlamentarzystów pozowała z rosyjską flagą. To #manipulacja! Uczestnicy delegacji z Polski podczas pogrzebu Benedykta XVI trzymali w dłoniach polską flagę. #stopdezinformacji" – napisali na Twitterze.

