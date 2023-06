Rusin świętuje zwycięstwo Świątek i uderza w PiS. "Wygramy na jesieni"

W sobotę najlepsza polska tenisistka Iga Świątek potwierdziła, że nie ma sobie równych. Po trudnym początku meczu z Czeszką Karoliną Muchovą, wygrała turniej Roland Garros. Polka jest triumfatorką turnieju drugi raz z rzędu i trzeci raz w karierze. W poprzednich latach rywalkami genialnej tenisistki były Amerykanki. Świątek triumfowała po zwycięstwach nad Sofią Kenin (2020) i Coco Gauff (2022).

Zmagania 22-latki na paryskim korcie obserwowała była dziennikarka TVN Kinga Rusin. Celebrytka relacjonowała mecze za pośrednictwem Instagrama. Nic więc dziwnego, że i podczas finałowego starcia, Rusin kibicowała Świątek. Byłej żonie Tomasza Lisa towarzyszyła dziennikarka TVN Monika Olejnik.

Rusin: Wygramy na jesieni

"Polska Flaga i Polski Hymn wczoraj w Paryżu! Poczuliśmy wszyscy dumę narodową, gdy, po fantastycznym dopingu z tysięcy gardeł, nasza zawodniczka odniosła sukces po zaciętej walce. Co ciekawe, żaden polski kibic na stadionie nie wyszarpywał drugiemu polskiej flagi i nie wysyłał nikogo 'do Berlina'! Polska flaga i polskie symbole narodowe należą do WSZYSTKICH Polaków, a nie do jednej opcji politycznej i jej wyznawców!" – oburza się Kinga Rusin. Przypomnijmy, że gwiazda wielokrotnie w przeszłości atakowała PiS. Tydzień temu wzięła też udział w marszu opozycji zwołanym przez Donalda Tuska.

"Niestety, ci, którzy od 8 lat zawłaszczają nielegalnie wszystkie instytucje, próbują zawłaszczyć także polskość i naszą flagę! Nazywają nie-Polakami tych, którzy chcą praworządności w naszym kraju i 'zdradzieckimi mordami' tych, którzy krytykują obecny rząd za złodziejstwo i nieprawości. Tworzą nielegalne para-sądowe komisje mające opozycji zarzucać obce wpływy. Doszło do tego, że 4. czerwca nad naszym wielosettysięcznym patriotycznym marszem z polskimi flagami puszczali samolot z napisem 'Do Berlina'. Wygramy na jesieni właśnie po to, żeby nikt żadnemu Polakowi nie odbierał polskości i nie zabierał polskiej flagi!" – nawołuje Rusin.

