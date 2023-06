Pieskow: Nie ma żadnych podstaw do dialogu z Ukrainą

– W tej chwili praktycznie nie ma warunków wstępnych do zawarcia umowy. Co więcej, nie ma nawet kruchych podstaw do jakiegokolwiek dialogu – powiedział państwowej telewizji Rossija-1 rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Taki sam komunikat płynie od strony ukraińskiej. Mychajło Podolak, doradca w Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opublikował wpis, z którego jednoznacznie wynika, że Kijów odrzuca pomysł jakichkolwiek negocjacji z Rosją.

"Jakikolwiek proces negocjacyjny z obecnym reżimem moskiewskim jest niemożliwy. Jest to bezsensowne, niebezpieczne i fatalne w skutkach – dla Ukrainy, dla Europy, dla prawa międzynarodowego" – zaznacza Podolak. Dalej podkreśla, że nie istnieją żadne, nawet najmniejsze podstawy do rozmów, w oparciu o pośrednictwo Indonezji, Brazylii czy krajów afrykańskich.

"Agresor musi wycofać się z obcego terytorium, ostatecznie tracąc własną armię i reputację kraju, którego należy się obawiać…" – podsumowuje polityk.

Indonezja ma plan pokojowy dla Ukrainy. Zawiera dwa główne punkty

Minister obrony Indonezji Prabowo Subianto zaproponował zawieszenie broni na Ukrainie i utworzenie strefy zdemilitaryzowanej pod nadzorem ONZ. Jego inicjatywa obejmuje zawieszenie broni uwzględniające pozycje zajmowane obecnie przez walczące strony oraz utworzenie strefy zdemilitaryzowanej z wycofaniem wojsk, zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich, o 15 km.

– Strefa zdemilitaryzowana powinna być monitorowana przez siły pokojowe rozmieszczone przez ONZ – powiedział minister. Dodał, że na spornych terytoriach powinno się odbyć referendum zorganizowane prze ONZ, aby "obiektywnie ustalić panujące nastroje ich mieszkańców".

Przemawiając na Azjatyckim Szczycie Bezpieczeństwa w Singapurze, Subianto zasugerował również, aby uczestnicy wydarzenia przyjęli deklarację wzywającą Rosję i Ukrainę do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji.

Czytaj też:

Ukraina nakłada sankcje na sędziów rosyjskiego Sądu Konstytucyjnego