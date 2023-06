Morawiecki: Prezes Kaczyński wyciągnął Polskę z dziadostwa

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki odwiedził Mazowsze. Polityk spotkał się z mieszkańcami Łochowa. Podczas swojego wystąpienia szef rządu przekonywał, że za czasów Zjednoczonej Prawicy w Polsce dokonał się skok cywilizacyjny i zestawiał sytuację obecną ekonomiczną z tą za czasów rządów PO-PSL.

– Gdy był kryzys za rządów PO-PSL to nie było pomocy dla przedsiębiorców. W momencie, gdy dotknęła nas pandemia COVID, to od państwa popłynął duży strumień wsparcia dla firm. Poradziliśmy sobie z kryzysem energetycznym - zapewniliśmy Polakom węgiel i gaz – powiedział Morawiecki.

– Za rządów PO-PSL było ponad 2,3 mln ludzi bez pracy i ponad 2 mln ludzi wyjechało za granicę. Chcemy, aby rewolucja godnościowa nadal trwała. Podnieśliśmy minimalną stawkę godzinową i minimalną płacę – wskazywał premier.

Polityk mówił, że za czasów rządów PiS kraj zaczął się rozwijać, a Jarosław Kaczyński "wyciągnął Polskę z dziadostwa, które było na wielu poziomach, a przede wszystkim widoczne w braku godności wobec ludzi pracy, polskich rodzin i polskich rolników".

"Nie" dla relokacji migrantów

Morawiecki odniósł się także do kwestii planów Unii Europejskiej związanej z relokacją migrantów. Przypomnijmy, że w czwartek późnym wieczorem kraje UE osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym albo akceptują część osób ubiegających się o azyl, albo wpłacają na fundusz zarządzany przez Brukselę w celu opieki nad migrantami.

Premier zapewnił, że "tak długo jak rządzi PiS, tu jest Polska".

– Nie pozwolimy na to, żeby nielegalni migranci wjeżdżali do Polski bez naszej zgody i wiedzy. Dla nas bezpieczeństwo naszych kobiet i dzieci jest najważniejsze (...) Sorry, przyjaciele komisarze. Dopóki będzie rządzić PiS nie zgodzimy się na taki dyktat. Drodzy rodacy, stoimy na straży bezpieczeństwa i wolności. Ale ci, którzy rządzili poprzednio, otworzyli szeroko wrota – dodał.

Czytaj też:

Morawiecki: To dowód na to, że zdejmujemy z Radomia klątwęCzytaj też:

"Wszyscy w Europie się śmieją". Trzaskowski krytykuje PiS