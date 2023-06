Prigożyn znów używa mocnych słów. Chodzi o dekret Szojgu

Jewgienij Prigożyn udzielił ostrej odpowiedzi ministrowi obrony Federacji Rosyjskiej Siergiejowi Szojgu w sprawie włączenia Grupy Wagnera w skład regularnej armii. Zapowiedział, że jego najemnicy nie będą podpisywać umów z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że szef Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu zobowiązał najemników Grupy Wagnera do zawarcia umowy o służbę służbową w szeregach armii rosyjskiej do 1 lipca 2023 r. MON twierdzi, że jest to konieczne, aby jednostki wchodzące w skład Grupy uzyskały "właściwy status”.

– Te rozkazy i dekrety wydane przez Szojgu dotyczą pracowników Ministerstwa Obrony i personelu wojskowego. Grupa Wagnera nie podpisze żadnych umów z Szojgu. PVK "Wagner” jest organicznie zintegrowany z ogólnym systemem armii i koordynuje swoje działania z generałami po prawej i po lewej stronie, z dowódcami jednostek. Ma duże doświadczenie i jest wysoce skuteczną strukturą – powiedział Prigożyn.

Komu służą najemnicy?

Jednocześnie po raz kolejny zakwestionował profesjonalizm armii rosyjskiej, mówiąc, że "Szojgu nie potrafi właściwie kierować formacjami wojskowymi”.

– Dlatego to, że pisze dekrety lub rozkazy, dotyczy wyłącznie MON i tych, którzy są w MON. Co może się stać po tym rozkazie? Może nie dostaniemy broni albo amunicji? Trudno, poradzimy sobie. Jak mówią, gdy uderzy grzmot, uciekną i przyniosą broń i amunicję z prośbą o "pomoc” – zagroził szef Grupy Wagnera odnosząc się do kluczowej roli, jaką Grupa Wagnera odegrała w walkach o Bachmut.

Prigożyn zaznaczył, że Grupa Wagnera jest podporządkowana interesom Federacji Rosyjskiej i prezydenta kraju, a na froncie będzie koordynować wszystkie swoje działania z rosyjskim dowództwem i wypełniać zadania postawione przez generała armii Surowikina.

Czytaj też:

"Marsz na Warszawę". Tak Prigożyn zachęca, aby wstępować do jego "armii"Czytaj też:

Media: Ukraińska kontrofensywa nabiera rozpędu. Rosja stawia twardy opór