Mularczyk: Jeśli PiS wygra wybory, Niemcy zapłacą Polsce reparacje

– O tym, że jeśli PiS wygra wybory, to Niemcy zapłacą Polsce reparacje, usłyszałem osobiście w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej w Berlinie od jednego z deputowanych – mówił Arkadiusz Mularczyk.

Wiceminister spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. reparacji wojennych był w poniedziałek gościem programu "Kwadrans polityczny" na antenie TVP1.

Efekty działań polskich władz

Mularczyk przekazał, że jeden z niemieckich parlamentarzystów stwierdził, iż Niemcy "na razie czekają, bo w Polsce będą wybory, a po nich być może tematu nie będzie".

– Odsyłam też do wywiadu, jakiego udzielił niemiecki pełnomocnik ds. relacji z Polską, który powiedział wprost, że należy pogodzić się z kwestią reparacji wojennych dla Polski, rozważyć stworzenie funduszu odbudowy kultury, zniszczonych zabytków. To pierwszy taki głos od polityka partii rządzącej. Myślę, że przynoszą efekty działania, które podjęliśmy na arenie międzynarodowej, m.in. w Radzie Europy, Kongresie USA i ONZ – oznajmił wiceszef MSZ. – W tym tygodniu skrócona wersja raportu o polskich stratach wojennych w języku niemieckim będzie dystrybuowana w Bundestagu do biur poselskich. Dla wielu z nich może to być szok poznawczy, ale mam także nadzieję, że będzie to zachęta do dialogu – poinformował polityk PiS.

Mularczyk komentuje wyniki badań

Zgodnie z wynikami badań opinii publicznej, większość Polaków uważa, że rząd powinien ubiegać się, żeby Niemcy wypłacili Polsce reparacje za szkody podczas II wojny światowej. Starania rządzących popiera 54 proc. badanych (sondaż Social Changes dla wPolityce.pl).

– To świadczy o tym, że jako państwo zaniedbaliśmy edukację historyczną w tym zakresie. Historyków zajmujących się II wojną światową jest w Polsce bardzo niewielu. Większą rolę przykłada się do okupacji komunistycznej niż zniszczeń wojennych. To też wynik polityki niemieckiej, kolonizowania polskich elit, fundowania stypendiów, grantów dla historyków, prawników, naukowców. (...) To Niemcy budują pamięć o II wojnie światowej, narzucając ją innym narodom, nie tylko Polsce – stwierdził wiceminister Arkadiusz Mularczyk.

